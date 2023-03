Beste Wart, beste Eva, jullie doen het ‘stelletje bejaarden’ in Duiven heel veel te kort!

lezersbriefDat het een foutje was, is wel duidelijk..… maar Chris van de Ven, directeur van cultureel centrum OGtent in Duiven, moest kiezen tussen twee kwaden: de try out van Wart Kamps even stilleggen, het publiek dat wilde blijven naar voren halen en de anderen tegelijk laten vertrekken of helemaal niets doen.

Hij koos voor zijn mensen die allemaal kwamen kijken naar een programma in zijn OGtent, naar een voorstelling die hij hen had voorgeschoteld en die al heel snel door veel mensen niet werd gewaardeerd en waardoor bezoekers op verschillende momenten de zaal verlieten. Chris voelde zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk.

Dat dit ingrijpen later zo groot zou worden, kon nooit worden bedacht. Een try out is er toch om te ervaren wat het publiek van jouw voorstelling vindt?



Je krijgt die kans van bepaalde theaters om, tegen betaling, uit te proberen hoe je voorstelling uitpakt. Als professional moet je dan weten, dat dit ook eens verkeerd kan uitpakken. That’s all-in the game. Dan kun je wellicht nog iets veranderen aan je voorstelling voordat je het land in trekt, als je dat zou willen. Hoe mooi is dat?

Dat collega cabaretiers, zoals Jochem Myjer en Eva Crutzen, het voor Wart Kamps opnemen, dat siert hen. Maar het gaat toch echt heel veel te ver als er wordt opgeroepen tot een boycot van Duiven!



En dat het publiek in Duiven door Wart Kamps wordt gekwalificeerd als een stelletje bejaarden, dat neemt hij dan maar voor eigen rekening, wij voelen ons niet echt aangesproken. Wellicht is het voortaan goed voor jou Wart, om eerst vast te stellen bij welk publiek je voorstelling past, en daarna kun je je theaters en publiek zelf nog uitkiezen, zodat je altijd succes hebt. Dat is een gratis advies van mij!

Wij hebben in Duiven gedurende 22 jaren vele voorstellingen gehad. Wij hebben als provincieplaats grote namen in ons theater gehad, en ook beginnend cabaretiers die later groot zijn geworden en cabaretiers die nooit bekend zijn geworden, en die toch verrassend leuk waren. Het was als abonnementhouder altijd afwachten wat we voorgeschoteld kregen, en bijna altijd was het leuk.



En Eva Crutzen…… wij (het publiek van de OGtent in Duiven) verzoeken je jouw publiekelijke oproep tot boycot van Duiven, publiekelijk terug te nemen. Door je collegialiteit voor Wart Kamps, ga je zo maar even voorbij aan 22 jaar lang fantastische voorstellingen, met altijd volle zalen (400 man). Met je oproep doe je ons in Duiven, heel veel te kort!

Marianne van de Riet, Duiven

