Betalen per zak restafval nog niet van de baan als Arnhemmers hun afval slecht blijven scheiden

ARNHEM - Betalen per zak met restafval is nog niet van de baan in Arnhem. De gemeenteraad gaat er opnieuw over praten als de gemiddelde Arnhemmer eind 2023 te weinig afval blijft scheiden. Later moet dan de beslissing vallen of het toch Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven) wordt met een pasje of nascheiding van het restafval in een fabriek.