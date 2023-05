Bevrijdingsconcerten op 3 mei: Canadese en Nederlandse doedelzakspelers spelen in Bemmel en Huissen

Stormloop op ‘bij­na-gra­tis busabonnementen’ voor Arnhemmers met een laag inkomen

Een voordelig jaarabonnement voor de bus van 15 euro voor Arnhemse Gelrepashouders is een schot in de roos. Mensen stonden maandag in de rij om het nieuwe abonnement aan te schaffen bij de servicewinkel voor openbaar vervoer op station Arnhem Centraal. De gemeente telde honderd belangstellenden in de eerste uren.