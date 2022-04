Bewoners Valkhofplein vrezen nieuwe flat: ‘We kunnen elkaar vanaf het balkon straks zo de hand schudden’

Column Remco Kock Bij Duno wordt semiprofes­si­o­neel voetbal gecombi­neerd met authentiek amateuris­me

,,Kutkrant, kutkrant”, deed ik op paasmaandag in de Duno-bestuurskamer een matte imitatie van cultcoach Eric Meijers. Het was een kwartiertje voor Duno-Jodan Boys. Een lookalike van Richard Branson, tevens Jodan Boys-secretaris, had Duno-voorzitter Richard Vacquier-Droop gevraagd naar zijn relatie met De Gelderlander.

21 april