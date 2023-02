Bewoners voormalige kleuterschool winnen 3000 euro: Dierense woongroep in de prijzen bij provincie

DIEREN - Woongroep De Huisdieren in Dieren is een van de vijf winnaars van de wedstrijd ‘Mijn huis staat in Gelderland’. De Huisdieren bouwde een voormalige kleuterschool om tot woonruimte en won daarmee 3000 euro.

‘Mijn huis staat in Gelderland’ is een wedstrijd waarmee de provincie Gelderland probeert woonpioniers hun woondromen waar te laten maken. In 2020 ging de provincie op zoek naar geschikte gebouwen voor deze challenge. Vijf groepen gingen zelf aan de slag met het ombouwen van leegstaande panden tot woonruimte.

Al eerder in de prijzen

De Dierense woongroep viel al eerder in de prijzen, onder meer voor de duurzame manier van bouwen en de energieneutrale manier van leven. Ook in de categorie leefbaarheid won De Huisdieren al eens: de woongroep stelt haar deuren open voor de omgeving.

Quote Met de challenge koppelen we woningzoe­ken­den aan leegstaan­de gebouwen. Zo zorgen we voor meer woningen en minder leegstand in Gelderland Peter Kerris, Gedeputeerde provincie Gelderland

De prijzen voor ‘Mijn huis staat in Gelderland’ werden uitgereikt door gedeputeerde Peter Kerris. Vijf Gelderse wooninitiatieven kregen 3000 euro om aan de woning te besteden. ,,Veel mensen zoeken een betaalbare woning”, weet Kerris. ,,Tegelijkertijd is er veel leegstand. Met de challenge koppelen we woningzoekenden aan leegstaande gebouwen. Zo zorgen we voor meer woningen en minder leegstand in Gelderland.”

‘Drempels’

Volgens Kerris is het niet altijd vanzelfsprekend om op deze manier met leegstaand vastgoed om te gaan: ,,We komen ook drempels tegen waar andere partijen zoals banken of de rijksoverheid een rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. Woongroepen worden vaak ten onrechte als bedrijf gezien.”

De gedeputeerde roept gemeenten op om woongroepen een kans te geven en leegstaande gebouwen beter te benutten. Kerris vindt dat elke gemeente tenminste één plek moet vinden waar woongroepen aan de slag kunnen.

Behalve De Huisdieren in Dieren vielen ook Back to School in Appeltern in de prijzen (vriendengroep verbouwde een leegstaande basisschool tot vier woningen), De Plataan in Wezep (zorgwoningen voor jongeren met een beperking in de oude basisschool), De Hanze in Maasbommel (vriendengroep bouwt oud dorpshuis om tot vier woningen) en Coöperatie Polder Nijbroek (waar een verouderde boerderij is omgebouwd tot vijf woningen).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.