Bezetting van Hogeschool Van Hall Larenstein voorbij, actievoerders verlaten pand

Klimaatac­ti­vis­ten willen na nacht in hogeschool Velp nog niet vertrekken

Een groep klimaatactivisten van ‘End Fossil: Occupy’ wil nog een nacht in Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp blijven. Sinds donderdag zitten ze in de school. Ze hebben daar de nacht van donderdag op vrijdag doorgebracht. Een deel van hen wil nog niet vertrekken.