Bezoek aan huisarts zal komende jaren steeds zeldzamer worden

Sint Jozefkerk in Arnhem voor bijna 8 ton in de verkoop: Wie durft de ‘missie’ aan?

7:00 ARNHEM - De monumentale Sint Jozefkerk aan de Rosendaalseweg in Arnhem staat sinds kort te koop voor 795.000 euro te koop. Maar de koper die toehapt mag later niet gaan zeuren over onaangename verrassingen bij de renovatie van het slecht onderhouden godshuis, zo staat te lezen in beschrijving van Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars namens de Rooms Katholieke Parochie St. Eusebius.