Bezoekers WK volleybal bezochten massaal de Arnhemse binnenstad: 3,8 miljoen euro uitgegeven

Parkeren bij GelreDome in jaar tijd drie keer zo duur, toptarief moet files rond stadion voorkomen

ARNHEM - Parkeren op het terrein van GelreDome in Arnhem is fors duurder geworden. Bezoekers die vanavond voor een kickboksevenement met Badr Hari de auto voor de deur van het stadion willen parkeren, moeten daar 30 euro voor neertellen. Vorig jaar was dat nog een tientje.