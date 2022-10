Bezorgde Arnhemse moeder trekt aan de bel: ‘Verbied het gratis uitdelen van Red Bull’

Zorgen om jongeren en ouderen: ‘Je gebit is zoveel meer dan een bak vol tanden’

Het is paradoxaal: we hechten vaak veel waarde aan uiterlijk en willen dus ook een gaaf en wit gebit tonen. Maar ondertussen gebeurt er van alles waardoor de kwaliteit van het gebit achteruit gaat. ,,De algemene kennis over het gebit laat nogal te wensen over", zegt hoogleraar Hugo de Bruyn, hoofd van de afdeling tandheelkunde van het Radboudumc.

