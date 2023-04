Bier van Arnhemse bodem gemaakt door mensen die geen flauw benul van brouwen hadden: Gerst van Freek

Editie 6,66 met Grieks en Zweeds metalge­weld tijdens No Sleep Metalfest in Wester­voort

De helft van het programma bij de zesde editie van No Sleep Metalfest in Westervoort bestaat uit bands van over de grens, vijf van de tien. Waarvan er één, Typhus met thrash metal uit Griekenland, zelf stevig bij organisator Paul Scheers op heeft aangedrongen om zaterdag 6 mei in Zalencentrum Wieleman te mogen spelen.