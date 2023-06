Bij basisschool De Brug in Westervoort is niet alleen de dakvegetatie uitgedroogd, maar ook de houtconstructie eronder is verrot

Dat was schrikken voor de aannemer die eind april aan de slag ging met de vervanging van de dakvegetatie op basisschool De Brug in Westervoort. Toen hij de plantjes en het onderliggende zeil had verwijderd, bleken ook het dakbeschot en de balken verrot. De gemeente Westervoort draait op voor de extra kosten van bijna 2 ton.

De werkzaamheden aan de school aan de Schoolstraat zijn daarom niet afgerond in de meivakantie, zoals de bedoeling was, maar duren nog altijd voort. Het hele dak wordt vernieuwd. De aannemer heeft naar verwachting nog ongeveer drie weken nodig om de klus te klaren. Het onderwijs in het gebouw gaat ondertussen gewoon door.

Het sedumdak moest vervangen worden omdat de plantjes verdroogd waren. Het dak voldeed daarom niet meer aan de bouwtechnische eisen. Maar nadat de plantjes en de waterkerende deklaag waren verwijderd, bleek de dakconstructie eronder dermate aangetast dat algehele vernieuwing noodzakelijk was.

De verrotting is het gevolg van condensatie

Het rottingsproces is volgens de aannemer niet veroorzaakt door het versleten sedumdak, maar door inwendige condensatie van waterdamp in de constructie. Deze is het gevolg van een fout bij de bouw van het dak. Herstel en vernieuwing zijn noodzakelijk, om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. Na de werkzaamheden keren de zonnepanelen terug die op het oude dak lagen.

De extra kosten van circa 195.000 worden verwerkt in de voorjaarsnota van de gemeente Westervoort. De gemeenteraad moet aan die nota nog zijn goedkeuring geven, maar het lijdt geen twijfel dat het geld voor het dak van De Brug er komt. Het moet er bovendien wel komen, want de werkzaamheden zijn in volle gang.