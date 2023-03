Bij deze koffiebars in Arnhem krijg je korting of gratis koffie met een strippenkaart

indebuurt.nlHaal je graag een bakkie zwart goud buiten de deur? Dan is het goed voor de portemonnee om te weten dat bij verschillende zaken in Arnhem korting of gratis koffie kunt krijgen met een strippenkaart. Dit zijn ze.

MAMS coffee & more

Een americano, cappuccino, latte of flat white; ze hebben het allemaal bij MAMS coffee & more aan het Willemsplein. Kom jij regelmatig bij MAMS om koffie te drinken? Dan is deze strippenkaart misschien wel iets voor jou. Je kunt online of in de zaak een medium of large strippenkaart kopen voor een bepaald bedrag. Deze strippenkaart is dan jouw betaalmethode als je een koffie besteld.

Waarom wil je deze strippenkaart aanschaffen? Als je een strippenkaart koopt, betaal je voor een medium drankje naar keuze 2,57 euro en voor een large drankje 3,10 euro. Ter vergelijking, een medium special kost normaal zo’n 3,65 euro. Tel je winst maar uit!

BEER

Haal jij graag koffie of thee voor onderweg? Doe dat dan bij BEER aan de Hommelseweg, want je kunt hier sparen voor een gratis warme drank naar keuze. Hoe werkt het precies? Elke keer dat je een warm drankje to go haalt, krijg je een stempel. Met tien stempels is de spaarkaart vol en mag je gratis een warme drank uitkiezen.

Je kunt je gratis drank meenemen, maar je mag hem ook ter plaatse opdrinken. Elke warme drank doet mee aan deze actie, dus niet alleen koffie, maar ook warme chocolademelk en chai tea latte. BEER is op zondag en maandag gesloten, maar de rest van de week open.

HOEK Koffie & Patisserie

Ben jij een macaronliefhebber? Dan moet je bij HOEK Koffie & Patisserie zijn. Hier kun je sparen voor een gratis macaron. Hoe werkt het? Bij elke 5 euro die je besteedt, krijg je een stempel. Is je kaart vol? Dan krijg je gratis een macaron bij je volgende bestelling. Vergeet dus niet je spaarkaart mee te nemen als je koffie voor onderweg haalt.

Geen strippenkaart maar wel korting

Bij de KIOSK en de Starbucks werken ze niet (meer) strippenkaarten, maar je kunt er wel korting krijgen. Als jij je eigen beker meeneemt naar de Kiosk krijg je 0,25 euro korting op een kopje koffie. Bij Starbucks, waar ze ook bekers verkopen, krijg je 0,30 euro korting op je rekening. Dit is niet alleen goed voor het milieu (het scheelt veel afval als iedereen een eigen mok meeneemt) het is ook goed voor je portemonnee.

Prut

Ken je koffiebar Prut al? Bij deze nieuwe zaak in Arnhem krijg je een kopje koffie gratis bij een volle spaarkaart. Ook lekker: ze verkopen hier allerlei zelfgemaakte lekkernijen.

Iets gemist in dit lijstje?

Goed om te weten: dit is geen compleet overzicht van alle zaken in Arnhem waar korting krijgt op koffie met een strippenkaart, maar een lijstje met tips ter inspiratie. Bedrijven betalen niet voor een plek in dit artikel en we vullen dit lijstje niet op verzoek aan.

Een overzicht van alle koffiezaken in Arnhem vind je in onze gids. Staat jouw zaak daar niet tussen? Hier vraag je een gratis bedrijvenpagina aan.

