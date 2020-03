Bijna alles is afgelast, maar dit kun je nog wél doen!

Bijna alles wat je buitenshuis kunt bedenken, gaat niet door. En dat blijft nog wel even zo. Dat is ontzettend balen. Het voelt als ouders die tegen je zeggen: ,,En nu even zelf spelen.’’

Geen idee? Voor wie echt niks kan bedenken een lijstje suggesties om het weekeinde ten tijde van het coronavirus mee door te komen.

Ga uitwaaien

Genoeg om over te somberen na deze week. Ga daarom wandelen. Niet naar de keukentafel van de buren, maar verder. Het positieve effect van zelfs een simpel ommetje op het brein is wetenschappelijk bewezen.

Lopen beïnvloedt de bloedtoevoer naar onze hersenen. Die betere doorbloeding zorgt voor een opgeruimd gemoed. En als het niet dat effect op jou heeft, ben je wel bezig calorieën te verbranden: zestig per duizend stappen.

En het is misschien ook verfrissend om een keer heel ergens anders te gaan wandelen. De omgeving van Winterswijk is prachtig. In Nationaal Park De Hoge Veluwe - dat niet dichtgaat - kun je letterlijk dagen lopen zonder een mens tegen te komen.

Wie geen zin heeft in lopen, kan in het park een gratis witte fiets pakken.

Bekijk het spectaculaire hoogwater

Het water in de rivieren staat spectaculair hoog. Ga kijken voordat het water weer zakt. Doe een drankje op de Maaskade in Grave of op de Nijmeegse Waalkade. In de omgeving van Pannerden en Tolkamer valt ook genoeg te genieten.

Doe een voorjaarsschoonmaak

Je veegt vanwege het coronavirus toch al dagelijks de klinken, trapleuning en afstandsbediening schoon. Pak door.

De kans dat de supermarktschappen ook beroofd zijn van alle flessen bleek, is niet zo groot. Tegen de tijd dat het aantal virusbesmettingen afneemt en de lente zich full swing aandient, heb je de voorjaarsschoonmaak al achter de rug en ben je er klaar voor.

Volledig scherm Tijd voor de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak? © ANP

Ga naar de film

Als het je niet uitmaakt dat je iets anders krijgt voor je geld dan je gewend bent, kun je toch (voorlopig) naar de film. Grote bioscopen (check hun sites) laten minder toeschouwers in de zaal toe. Maak je dat ook eens mee.

Netflixen