Bijna helft Gelderlanders denkt aan andere baan in coronatijd, ‘de hele dag mokken helpt niet’

VIDEO Vijfde autobrand in een week tijd in Arnhem, brandweer voorkomt overslag naar woning

15 oktober ARNHEM - Opnieuw een autobrand in Arnhem. Dit keer in de nacht van woensdag op donderdag op de Schimmelpenninckstraat, ter hoogte van de Johan de Wittlaan. Het is al de vijfde autobrand in een week tijd.