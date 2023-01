Bijzonder natuurfenomeen: op deze datum spot je een groene komeet boven Arnhem

indebuurt.nlSterrenkijkers opgelet! In de nacht van woensdag 1 februari op donderdag 2 februari 2023 spot je een bijzondere, groene komeet boven Arnhem. Deze komeet met de naam C/2022 E3 (ZTF) is dan het dichtstbij de aarde.

Alvast goed om te weten: de komeet is alleen goed zichtbaar met een verrekijker of telescoop. Ook moeten de weersomstandigheden meewerken.

Groene komeet met goudkleurige staart

Onder perfecte weersomstandigheden zou de komeet met het blote oog ook te zien moeten zijn. Een echt scherp beeld krijg je niet, maar een vaag groenig stipje is wel waar te nemen. Heb jij een verrekijker bij de hand en de lucht is helder, dan kun je de groene komeet met een goudkleurige staart wel scherp zien. Als je gaat kijken naar dit natuurfenomeen, dan kun je dat het beste doen op een afgelegen plek met weinig lichtvervuiling door bijvoorbeeld straatlantaarns. Ben je benieuwd wat de beste plekken zijn in Arnhem om de groene komeet te spotten? Bekijk ze hier.

Een komeet bestaat uit ijs, gas en stof. C/2022 E3 (ZTF) draait in een baan rond de zon en wordt warmer als deze daar dichterbij komt. Dan breken er stukjes van de komeet af en vormen zij de staart. De gaswolk om de komeet heen kan 100.000 tot 1 miljoen kilometer lang worden. De afstand tussen Arnhem en de komeet is in de nacht van 1 op 2 februari 43 miljoen kilometer.

50.000 jaar geleden

Er is nog een bijzonder feitje over deze komeet. Het is namelijk zo’n 50.000 jaar geleden dat deze komeet voor het laatst met het blote oog te zien was. Toen liepen er nog Neanderthalers rond op de plek waar nu Arnhem ligt!

