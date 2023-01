Binnenkort nieuwe nachtclub in oude pand The Move: 'Wodka Woensdag komt terug'

indebuurt.nlTrek je stapoutfit maar uit de kast! Na ruim twee jaar leegstand opent binnenkort een nieuwe nachtclub in het oude pand van The Move in Arnhem. Daarmee komt er weer leven in de brouwerij aan de Varkensstraat 17.

Als je bij leven in de brouwerij denkt aan veel geluid, dan heb je het in dit geval mis. Ondanks de opening van een nieuwe nachtclub blijft het verdacht stil in het oude pand van The Move. De zaak die er komt heet RGB. Dat is niet zomaar een club, maar een silent disco. Eigenaar Niels Bakkerus (37) vertelt: ”Als je bij ons binnenkomt hoor je voornamelijk een zacht achtergrondmuziekje en het geluid van zingende mensen. Bezoekers luisteren via koptelefoons naar verschillende kanalen met muziek.”

Drie kleuren, drie soorten muziek

De muziek knalt niet luid door de speakers, maar door koptelefoons. Er zitten drie standen op met elk een eigen kleur: rood, groen en blauw. ”Vandaar de naam RGB, dat staat voor die drie kleuren”, zegt Niels. Een andere kleur betekent andere muziek en elk kanaal heeft een eigen dj. Die dj’s draaien trouwens niet op afstand, ze zijn fysiek aanwezig in de ruimte.

Volledig scherm Silent Disco RGB Arnhem. © Foto: indebuurt Arnhem

Muziek om mee te zingen

Wat voor liedjes je kan verwachten? Van André Hazes tot hitjes uit de jaren nul. ”Alles is erop gericht dat mensen gaan meezingen. Voor de dj’s is dat een beetje een onderlinge strijd, aangezien je aan de kleuren kan zien wie naar welke muziek luistert. Het een uitdaging voor ze om zoveel mogelijk mensen op hun kanaal te krijgen en te laten meezingen.”

Nog een beetje The Move

Hoewel de laatste restjes van The Move nu plaatsmaken voor een nieuwe nachtclub, verdwijnt niet alles van het iconische café. ”We behouden onder meer de zwarte bar en ook Wodka Woensdag komt weer terug.” Ben je benieuwd naar de silent disco? Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2023 is de zaak voor het eerst open. Entree en het gebruik van een koptelefoon zijn gratis. Let wel op: want vol is vol.

