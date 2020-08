Binnenvaartschipper valt in slaap en ramt woonboot

Vuurwapen, messen en drugs aangetrof­fen bij overlastge­ven­de groep in Arnhem

18 augustus ARNHEM - De politie en gemeentelijke handhavers hebben bij een controle van een groep personen in het Arnhemse Musispark een vuurwapen met munitie, messen en gebruikershoeveelheden drugs aangetroffen. De bezitter van het vuurwapen, een 36-jarige man, is gearresteerd. De controle van afgelopen weekend was een doelgerichte reactie op het steekincident van 31 juli.