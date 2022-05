Biologisch afbreekbaar koraal doorstaat test in rif van Burgers Zoo met glans

Grootste koraalrif

Reefy, een start-up van de TU Delft, heeft nu als eerste volledig duurzame koraalriffen ontwikkeld. Bij de testen in Burgers’ Ocean bleek dat het kunstkoraal ook de biodiversiteit onder water stimuleert.



Op den duur maakt het kunstkoraal plaats voor nieuw aangegroeid ‘wild’ koraal. Reefy is opgezet door een marien bioloog en een kustingenieur.



Burgers’ Ocean heeft een levend tropisch koraalrif van 750.000 liter. Het is het grootste koraalrif in aquaria in Europa. Buiten Europa zijn er alleen grotere riffen in aquaria in San Francisco en Townsville (Australië). Het koraalrif in Arnhem bootst een Indonesisch rif na. Burgers’ is er zo succesvol mee dat er geregeld stukken koraal aan andere dierentuinen worden geschonken.