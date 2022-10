Blowverbod rond Arnhemse scholen moet duidelijk signaal afgeven: joint roken is ‘niet normaal’

Vrijspraak van vrouw die in hartje Arnhem gaskraan opendraai­de: ‘Mogelijk geen explosiege­vaar geweest’

Een 37-jarige vrouw die 13 april in haar appartement in de Jansstraat in hartje Arnhem de kraan van haar gaskachel openzette omdat ze dood wilde, is door de rechtbank in Zutphen vrijgesproken van een poging tot brandstichten of het veroorzaken van een explosie.

10 oktober