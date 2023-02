Bluspoging van bewoners haalt niet veel uit tijdens keukenbrand in Arnhem, brandweer schiet te hulp

Drie maanden celstraf voor rammen twee auto’s na negeren rood verkeers­licht in Arnhem

Een 22-jarige man uit Apeldoorn moet drie maanden de cel in omdat hij in de zomer van 2022 een zwaar ongeluk veroorzaakte in Arnhem. Gaat de man nogmaals in de fout, dan moet hij nog drie maanden extra de gevangenis in.