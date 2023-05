BMX’ers rijden in 2024 laatste wereldbekerwedstrijd voor Olympische Spelen op Papendal

Broodbus gestolen en twee dagen later plots weer terug: het overkwam bakkerij Mekx uit Doorwerth

De bus waarmee bakkerij Mekx dagelijks zijn brood van Doorwerth naar Bennekom en een tiental horecazaken in de regio brengt, werd voor de deur gestolen. Behalve glasscherven was er geen spoor van het voertuig te bekennen, tót iemand uit Bunschoten in de vroege ochtend belde.