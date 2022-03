Bob Albricht zit 25 jaar tussen mooie schilderijen en verhalen

Bob Albricht is 25 jaar actief als kunsthandelaar. De eigenaar van de Oosterbeekse Kunstgalerij Albricht geniet van de schilderijen, het handelen én van de verhalen.

De kin leunt op een hand, een brief rust in de andere, de blik reikt in de verte. De mijmerende dame op La Lettre siert een muur bij Kunstgalerij Albricht. Het minder bekende schilderij van Jozef Israëls hing veertig jaar bij een Limburgse familie. ,,Het was al die tijd verborgen, ik heb het boven water gehaald”, zegt Bob Albricht (49).

Stiekem hoopt Albricht dit kunstwerk te kunnen blijven bewonderen. ,,Het hangt hier voor de verkoop, maar ik zou het ook jammer vinden als iemand het koopt”, zegt de eigenaar. ,,De compositie is prachtig met de donkere achtergrond, de lichtval doet aan die van Rembrandt denken.”

Het illustreert de kunstliefhebber in Albricht. ,,Naast de financiële uitdaging van het handelen houd ik van mooie schilderijen.”

Quote Nog steeds kijk ik naar kunstwer­ken op de wijze zoals mijn vader me toen heeft geleerd Bob Albricht

Spelenderwijs wegwijs in de kunsthandel

Reden voor hem om 25 jaar geleden zijn studie kunstgeschiedenis in te ruilen voor een plek in de kunsthandel van zijn vader. ,,Die studie vond ik theoretisch, ik ben een praktijkman.”

Peter Albricht maakte zijn zoon spelenderwijs wegwijs in het vak van kunsthandelaar. Beiden bezochten onafhankelijk van elkaar kijkdagen van veilingen. ,,Met de catalogus onder de arm liep ik langs schilderijen en noteerde welke ik geschikt achtte en voor welke prijs”, zegt Bob Albricht.

Vervolgens vergeleken pa en zoon elkaars bevindingen. ,,We namen dan bij restaurant Sama Sebo in Amsterdam aan de bar met twee catalogi de stukken door. Nog steeds kijk ik naar kunstwerken op de wijze zoals mijn vader me toen heeft geleerd.”

De door Peter Albricht in 1973 opgezette kunsthandel verhuisde in 2002 van Velp naar de huidige locatie. Toen vader Albricht in 2004 ernstig ziek werd, verschoof zijn rol naar de achtergrond en kreeg zoon Bob noodgedwongen een prominentere rol.

Psychologisch tintje

Voorheen kon hij overleggen met zijn vader, nu moest hij zelfstandig knopen doorhakken. ,,Ik ben toen op zakelijk gebied volwassener geworden.”

Nadat zijn vader in 2009 overleed, zette Bob Albricht het Oosterbeekse bedrijf voort. ,,Ik ben blij dat ik al in 1997 in het bedrijf stapte, daardoor heb ik het vak nog van hem kunnen leren.”

Albricht kreeg vanaf 2004 versterking van Carol Boender, die zeventien jaar als zijn rechterhand heeft gefungeerd. ,,Een onwijs leuke samenwerking, ik ben met Carol groot geworden in het bedrijf.”

Quote In het verleden waren de klanten artsen en notarissen, nu zijn het steeds meer zakenmen­sen. Bob Albricht

Boender heeft vorige maand na haar trouwe dienst afscheid genomen en is opgevolgd door Marie Boots.

Albricht heeft zijn klandizie in 25 jaar zien veranderen. ,,In het verleden waren het artsen en notarissen, nu steeds meer zakenmensen.’'

De verhalen rondom de schilderijen geven zijn vak een psychologisch tintje. ,,De een koopt iets om een 25-jarig huwelijk te vieren, de ander verkoopt vanuit financiële zorgen, een derde herkent een overleden familielid in een schilderij.”

De Oosterbeekse kunstgalerie richt zich met haar collectie vanwege de veranderende markt vooral op impressionistische en klassiek-moderne werken van Hollandse meesters. Een andere reden hiervoor is de jaarlijkse uitnodiging door kunstbeurzen Tefaf en PAN Amsterdam. ,,Dat is de Champions League van de kunstwereld”, zegt Albricht trots. ,,Je dwingt deelname af door kwaliteit te bieden en daarmee een superspecialist te zijn.”

Tentoonstelling

Kunstgalerij Albricht houdt haar voorjaarstentoonstelling van 10 tot en met 13 maart van 11.00 uur tot 17.00 uur in Het Huys, Utrechtseweg 107 te Oosterbeek.