Bobbi Eden blijft interessant, maar ze trekt nu vooral vrouwen

Lachende gezichten in de Bruna in Arnhem-Zuid. Bobbi Eden is tevreden over de opkomst. Haar man Mark Laurenz, die altijd mee gaat naar de signeersessies, zegt dat ze bewust regelmatig in het oosten van het land zijn. ,,Wat je regelmatig ziet is dat schrijvers in het westen blijven. Hoeven ze niet zo ver te rijden en een vertrouwde omgeving voelt veilig. Wij gaan juist op stap. In heel Nederland worden boeken verkocht en gelezen, niet alleen in het westen.”

Weg van de bosbranden

Al een half uur voor aanvang van de signeersessie arriveren de eerste Bobbi-fans bij de Bruna. Ze nemen geduldig plaats achter een hekje. Voor Wilma Vastenholt en Hetty van Lent van de Bruna in Kronenburg is de hoge opkomst geen verrassing. ,,Bobbi Eden spreekt aan. Haar verleden is interessant, zeker in combinatie met haar hobby, haken”, vertelt Vastenholt. Ook andere Bruna-filialen in de regio hadden interesse in de signeersessie, maar Kronenburg had de leukste slagzin verzonnen. Wat die was? ,,Je moet haar boek hebben gelezen om die te snappen. Ik heb het boek. Er staat een gehaakte, grijze muis in. Maar ik kreeg de ronde pootjes niet voor elkaar. Ik vroeg haar om hulp. ‘Kom naar Arnhem om te helpen. Wij zijn zeker geen grijze muizen. Wij zijn niet voor de poes’, zoiets was het.”

Niet alleen Bobbi moet geregeld met fans op de foto. Ook man Laurenz wordt gevraagd te poseren. ,,Geen probleem. Ik vind de aandacht leuk. Laatst waren we in Hengelo en Emmen en daar was het ook al erg druk. Emmen, dat was om 10.00 uur ‘s ochtends en in de stromende regen. En toch namen veel mensen de moeite te komen.”

Er volgen nog een paar signeersessies in december. Dat kan omdat Eden en Laurenz hebben besloten de kerstdagen toch in Nederland door te brengen. ,,Wij wonen de helft van het jaar in Wateringen en de andere helft in Californië. Vanwege de bosbranden zijn bepaalde gebieden daar afgesloten. Het leek ons niet verstandig om daar nu met de kleine Brandon te zitten. Vandaar dat we kerst in Nederland vieren met onze ouders.”