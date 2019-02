Botsing tussen auto's op A50 leidt tot vertraging richting Arnhem

column Kronenbur­ger­park, Vondelpark: niet te geloven, als je Sonsbeek gewend bent

11:28 Mooi verhaal: een in de omgeving van Rotterdam opgegroeide jongeman die in Velp bosbouw studeert, in Arnhem park Sonsbeek ontdekt en voelt: dit is het. Hier wil ik wezen. Alsof hij op een dag de ware tegenkomt. Zo ongeveer werd Jeroen Glissenaar ooit parkwachter van Sonsbeek.