Botsing tussen bakfiets en auto in Arnhem: fietser gewond

Gedreven door woede schreef Eelco over zijn geschiede­nis: ‘Voelt nóg beklemmend als ik met mijn Indische moeder door de stad loop’

Zijn moeder reisde als kind van Nederlands-Nieuw-Guinea naar Nederland. Zijn vader, Hagenaar, groeide dan weer op in Huissen. Tussen die verschillende werelden in leeft Eelco Couvreur. Niet makkelijk. Zijn worsteling resulteerde in de debuutroman ‘Totok Terror Corps’.