Botsing tussen twee auto's op Pleijroute: schade is groot

Onrust in Laag-Soe­ren om toekomst dorpshuis: ‘Hoe nu verder? Dat weet niemand’

LAAG-SOEREN - Onrust in Laag-Soeren, waar ’t Sprengenhus in de verkoop gaat. Eigenaar Veluwonen wil van het pand af. De pakweg twintig gebruikers vragen zich af of ze straks nog terechtkunnen in het dorpshuis.

5 augustus