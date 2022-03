Bouw Gashouderskwartier Arnhem eindelijk van start, grote opluchting bij huizenkopers

Dubbel gevoel bij kopers Gashouders­kwar­tier: blij dat bouw kan beginnen, maar onzeker­heid over nieuwe prijs

ARNHEM - Een deel van de toekomstige bewoners van het Gashouderskwartier blijft nog even in spanning. De nieuwe wijk aan de Westervoortsedijk mag eindelijk worden gebouwd, maar onduidelijk is nog of de vertraging leidt tot (veel) hogere woningprijzen.

2 november