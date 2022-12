‘Bohemian Rhapsody’ nummer 1 in de Top 2000? Niet in Rozendaal. Dat laat zich van zijn zwarte kant zien

Met VideoARNHEM - Als Arnhemmer Morad el Ouakili op oudjaarsavond mag aftellen naar de nummer 1 van de Top 2000, noemt hij met Queens ‘Bohemian Rhapsody’ meteen de favoriet van zijn plaatsgenoten. In veel gemeenten, zo ook in Renkum en Rheden, staat dat nummer met stip op de eerste plaats. Alleen niet in... Rozendaal.

Bij de Top 2000 zijn ze gek op statistieken. Je kunt online zoeken naar populaire artiesten en naar de historie van nummers in de lijst. Zo kom je erachter dat ‘Guitar King’ van Hank the Knife and The Jets nu al bijna negen jaar niet meer in de lijst staat. ‘Mijn gebed’ van D.C. Lewis, nog zo’n Arnhems muziekicoon en lang een vaste waarde, is er in 2018 uit gevallen.

Zelfs tot gemeenteniveau is een top 10 in te zien. En dan kom je erachter dat in Arnhem en omgeving de ‘Familie Doorsnee’ stemt voor de beste 2000 liedjes aller tijden. Queen en ‘Roller Coaster’ van Danny Vera staan in Arnhem, Renkum en Rheden keurig op 1 en 2, net als in de uiteindelijke lijst. De afwijkingen zijn marginaal. Boudewijn de Groot (‘Avond’) is de grote afwezige.

Rozendaalse stemmers zijn gek op Pink Floyd

Rozendaal is de ‘zwarte raaf’ onder de regiogemeenten. Vanwege het kleine aantal inwoners is het eigenlijk niet te doen om een lijstje te maken, maar het is er nou eenmaal. En de ranglijst van de bovenste tien kent een verschil van 179(!) plekken ten opzichte van de algehele Top 2000. Grootste afwijking: ‘Deutschland’ van Rammstein, op plaats 10. Dat is 85 stekken hoger dan gemiddeld.

Volledig scherm Ilse DeLange tijdens haar optreden op het ASM Festival in Arnhem in 2019. © Erik van 't Hullenaar

Niet zo gek dus dat publieksfavoriet ‘Bohemian Rhapsody’ in Rozendaal niet hoger reikt dan de zevende plek. Zelfs Queens eigen ‘Love of my life’ staat twee plaatsen hoger. In het ‘Gallië van Gelderland’ voert Metallica de boventoon. ‘Nothing Else Matters’. En de stemmers (hoe weinig zouden het er eigenlijk zijn?) hebben vooral Pink Floyd heel hoog zitten. Drie keer bij de hoogste tien:’ Wish You Were Here’ (2), ‘Shine On You Crazy Diamond’ (2) én ‘Comfortably Numb’ (8).

Zingende wielerliefhebber als rodelantaarndrager

Staan er dan ín de lijst nog wat lokale helden? Jazeker. Arnhemmer Erik Mesie vindt ‘Stiekem Gedanst’ van ‘zijn’ Toontje Lager terug op plaats 1256. ‘Annabel’ van geboren Arnhemmer Hans de Booij staat op 1488. Blaudzun, de in Arnhem geboren en in Renkum opgegroeide zingende wielerliefhebber, was vorig jaar rodelantaarndrager op plek 2000, maar nu staat zijn ‘Promises of No Man’s Land’ op 1654.

De best scorende artiest die een link heeft met Arnhem is met afstand Ilse DeLange, de Tukkerse die tien jaar in de Gelderse hoofdstad woonde en er nog altijd graag terugkomt. Vier keer staat ze in de lijst. Met ‘I Still Cry’ gooit DeLange op 1007 de hoogste ogen. Haar andere Top 2000-hits? ‘Miracle’ (1116), ‘I’m Not So Tough’ (1613) en ‘So Incredible’ (1642).

De uitzending van de Top 2000 door Radio 2 begint eerste kerstdag om 0.00 uur.

