Ilse komt tegenslag te boven en opent haar droomboetiek: ‘Hier moeten vrouwen zich veilig voelen’

InterviewIlse Riupassa (40) droomde als kind al van een eigen winkel. Na een bijzonder moeilijke periode in haar leven is het nu zover: de Love You More Boutique in Arnhem is open. Toch ligt haar focus niet alleen op het verkopen van kleding. ,,Iedere vrouw mag langskomen voor een goed gesprek.”