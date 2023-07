Kassiël gaat niet met de grote stroom mee, hij leeft als ‘tuinkabouter’: ‘Jongeren worden hier gek van de stilte’

update Man loopt ernstige brandwon­den op bij woning­brand in Arnhem: traumaheli­kop­ter landt bij GelreDome

In een woonhuis op de hoek van de Kastanjelaan in Arnhem is zondagavond door onbekende oorzaak een woningbrand uitgebroken. Bij de brand liep één man ernstige brandwonden op. Een traumahelikopter landde ter assistentie bij GelreDome. Het slachtoffer zal worden overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen.