Luxor Live blaast vijftien kaarsjes uit; ‘Het gaat hier echt niet alleen om volle zalen’

Ode aan de Gelderse Poort: 89 kunste­naars tonen de passie in hun werkruim­tes

Beeldende kunst, poëzie, dans, verhalen, theater, muziek: kunstcollectief Gelderse Poort hoopt in september weer enkele duizenden bezoekers over de vloer te krijgen in de ateliers aan weerszijden van de Waal en de Rijn.