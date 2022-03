Niemand durft een ov-contract aan: Gelderland wringt zich in allerlei bochten om treinen en bussen toch te kunnen laten rijden

Grote toeloop op pandjeshui­zen in Arnhem: mensen komen in nood door snel stijgende lasten

Even krap bij kas? Veel mensen in Arnhem en omgeving hebben de laatste tijd besloten niet naar een bank of kredietverstrekker te gaan, maar hun waardevolle spullen bij pandjeshuizen te belenen in ruil voor geld. Ze zijn in financiële problemen gekomen door bijvoorbeeld de coronacrisis, de stijgende kosten voor levensmiddelen, de hoge energielasten en dure benzine.

