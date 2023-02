Opknappen Blauwe Golven zou 10 miljoen kosten, maar valt veel duurder uit; SP en CDA willen spoeddebat

indebuurt.nl Hossen maar! 7 x dit is er te doen met carnaval in Arnhem

Carnaval in Arnhem komt eraan en er is rondom dit festijn van alles te doen in de stad. De Ernemse Optog is 19 februari, er is feest in Musis, op de Korenmarkt kun je weer ‘frühschoppen’; genoeg om je mee te vermaken dus! Hier een lijstje met leuks.