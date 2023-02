Opknappen van Blauwe Golven zou 10 miljoen kosten, maar valt nu veel duurder uit

Column Remco Kock Ik stelde me voor hoe het meisje zou gillen en krijsen… Ik wilde dat kleine kreng de stuipen op het lijf jagen

,,CREEP!” Ze had naar me geschreeuwd. Creep! Engerd! En dat op Valentijnsdag. Het gebeurde op de dijk bij Elden. Ik had mijn moeder bezocht, was onderweg naar huis. Het was avond.