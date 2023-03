Toneel aan de barkruk in Arnhem schot in de roos

MET VIDEOTrammelant in de tent bij Café Classen in de Arnhemse binnenstad. De dansers Keshaw & Hamiro vliegen elkaar op de bar en op de tafels naar de haren in de bomvolle kroeg.

Het beest van de twee stuitert op en neer tussen stamgasten en toneelliefhebbers. Hij heeft het gemunt op zijn timide tegenpool. Moord en doodslag hangen in de lucht.

Keshaw & Hamiro trokken vrijdagavond alle registers open bij hun voorstelling Dr. Jekyll and Mr. Hyde. De voorstelling maakt deel uit van het Café Theater Festival dat twee dagen lang zeventien kroegen op stelten zet in de Arnhemse binnenstad, Klarendal en het Spijkerkwartier.

Volledig scherm Tweespalt in de menselijke ziel met Dr Jekyll and Mr Hyde op een tafel in Café Classen. © Gerard Burgers

Theater dicht op de huid van de overvallen stamgast

In Café Classen is de kroeg in een oogwenk veranderd in een theatervloer, zelfs de lampen boven de bar lijken niet veilig. Er zijn mensen op deze voorstelling afgekomen die een vaag idee hebben van wat ze te wachten staat: theater dicht op de huid, direct aan je barkruk, poëzie vanaf de toog, een musical aan je tafeltje, het kan van alles zijn. Andere kroegbezoekers staan helemaal paf, raken ontstemd zelfs want ze waren zo lekker aan het doorzakken en dan krijg je opeens deze stoorzenders. Het leidt tot hilarisch gedoe en daarmee nog beter theater.

Het beest van Keshaw & Hamiro kijkt de kroegtijgers strak in de ogen, trekt voortdurend grimassen, brult zijn hete adem in het gezicht van de gasten. Mannen met een glaasje te veel op proberen op een of andere manier het toilet te bereiken. Ze zoeken behoedzaam een gaatje tussen het vechtend duo om er doorheen te glippen. Het applaus na afloop van de voorstelling is daverend en welgemeend.

Volledig scherm Mister Hyde van de novelle ‘Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ van Robert Louis Stevens kijkt getergd in het rond in Café Classen. © Gerard Burgers

Waardering met QR-code, cash en sterren

Het Café Theater Festival moet radicaal alle drempels weghalen tussen een nieuwe generatie theatermakers en een groot en breed publiek. Dat lijkt te lukken. Keshaw & Hamiro leggen na afloop nog even uit dat mensen hun waardering van de voorstelling kunnen uitdrukken in een geldbedrag. Het kan met een QR-code maar ook gewoon cash. En vergeet niet het theater zoveel mogelijk sterren te geven. De voorstelling met de meeste waardering van de bezoekers wint de publieksprijs en krijgt daarmee later dit jaar mooie speelplekken in Rotterdam, Utrecht en op Festival Hoogte80 in Arnhem.

Volledig scherm Sluipend over de bar tijdens de voorstelling ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’ van Keshaw & Hamiro © Gerard Burgers

Volledig scherm Bezwerende gebaren tijdens de voorstelling Dr. Jekyll and Mr. Hyde op het Café Theater Festival in Arnhem © Gerard Burgers