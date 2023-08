Zelfs de Betuwe staat vol met oneerlijke files van A naar Beter

Festival voor motorrij­ders sneeft al na één editie; ‘Door hoge kosten niet meer verant­woord’

Het had een jaarlijkse traditie moeten worden. Maar Motorfest, een festival van motorbond KNMV en internetplatform Motorrijders.nl in Arnhem, houdt al na één editie in het najaar van 2022 op te bestaan. De datum voor dit jaar was al gepland, zondag 17 september, maar het feest gaat niet door.