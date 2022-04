Brand in Arnhems rijtjeshuis: woning onbewoonbaar

Bouw Gashouders­kwar­tier Arnhem eindelijk van start, grote opluchting bij huizenko­pers

ARNHEM - De kopers van een woning in het Gashouderskwartier in Arnhem kunnen opgelucht adem halen. Nadat door bezwaren tegen de nieuwbouwwijk een jarenlange vertraging dreigde, gaat in mei de bouw van het wijkje ten oosten van de Arnhemse binnenstad van start.

28 maart