Brand in voormalige discotheek in Arnhem die Tina Turner in 1983 opende, eigenaar belooft snelle sloop

ARNHEM - In een voormalige discotheek aan de Luthersestraat in Arnhem heeft in de nacht van woensdag op donderdag korte tijd brand gewoed.

De brand werd rond 00.30 uur ontdekt in het leegstaande gebouw, dat voorheen vermaarde namen als The Box en The Level droeg.

Omdat het pand middenin de Arnhemse binnenstad zit, vlak achter uitgaansgebied de Korenmarkt, rukte de brandweer uit met extra materieel. Het bleek om een smeulbrand te gaan.

Sloop

Pandeigenaar Ron Verheij vertelt dat de politie hem ’s nachts over het incident belde. ,,Ik heb begrepen dat er mensen binnen waren”, zegt hij. Een woordvoerder van de politie kan desgevraagd niets over de mogelijke oorzaak van de brand kwijt. Die doet daar verder ook geen onderzoek meer naar.

Quote We hopen over twee of drie weken weer aan de gang te kunnen Ron Verheij, pandeigenaar

Verheij laat weten dat eerder al enkele keren is ‘ingebroken’ in het pand en dat daarbij mensen, die daar niet thuishoorden, zijn verwijderd. De politie zou hem hebben gevraagd ‘alsjeblieft’ tempo te maken met de sloop, die zo’n twee maanden geleden is begonnen.

,,Daar gaan we ook alles aan doen nu”, stelt Verheij. Vanwege de vakantieperiode ligt het sloopwerk volgens hem momenteel alleen nog even stil. ,,We hopen over twee of drie weken weer aan de gang te kunnen.”

De bluswerkzaamheden aan de Luthersestraat trokken veel bekijks van horecabezoekers. Waar de bekende Amerikaanse zangeres Tina Turner in 1983 discotheek The Box nog met een optreden opende, zien Arnhemmers het gebouw nu als een rotte kies in het centrum.