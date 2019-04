Brandende bestelbus zorgt voor flinke file op de A50 richting Apeldoorn

De bestelbus was rond 09.15 uur in brand gevolgen. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig is uitgebrand. De bestuurder heeft nog wel enkele dozen gered. Hij is hierbij niet gewond geraakt.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Wel is er olie op het wegdek gekomen. Hierom is er een snelheidsbeperkende maatregel van kracht tot een aannemer komt om de weg te reinigen. Eerder deze ochtend had Rijkswaterstaat twee rijstroken afgesloten, hiervan is één weer open.