Brandweer redt vrouw uit brandend huis in Arnhem

Scholen voor Oekraïense kinderen openen maandag de deuren

ARNHEM/ WAGENINGEN - In verschillende plaatsen in de regio openen maandag scholen de deuren voor aparte klassen voor Oekraïense kinderen. In Wageningen, Bennekom, Arnhem en Ederveen kunnen tientallen gevluchte kinderen les krijgen in speciale groepen.

1 april