Brandweer vindt overleden persoon in Arnhems huis na woningbrand

Wat er zich precies heeft afgespeeld en hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er werd groot alarm geslagen. Meerdere ambulances en één traumahelikopter kwamen ter plaatste.



De forensische opsporing van de politie is een onderzoek begonnen. De identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld. Tot die tijd is het niet bekend of het gaat om de bewoner van de woning.



De straat in de wijk Malburgen is vanwege het incident volledig afgesloten.



De locatie van de brand: