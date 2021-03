Brandweer vreest voor extra afhaken vrijwilligers door coronacrisis

Die vrees is te lezen in een maandag verschenen rapport van de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid in Schaarsbergen. Dat deed onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers. In sommige regio’s is het al moeilijk om geschikte vrijwilligers te vinden. Ook stoppen vrijwilligers vaak eerder dan voorheen. Vandaar dit onderzoek.