Bridge to Liberation in het teken van de impact van oorlog voor nabestaanden: ‘Als hij dat niet had gedaan was ik nooit geboren’

Arnhem - Iets over half negen zette het orkest Phion Bridge to Liberation in met de vijfde symfonie van Beethoven. De drie korte klanken gevolgd voor een lange staan voor de letter V in morse code. De V van vrijheid.

De muzikale afsluiting van de herdenkingsavond voor de Slag om Arnhem stond in het teken van de impact die oorlog heeft op nabestaanden. Zij vertelden onder meer op het gigantische scherm aan de John Frostbrug over hoe zij hun leven hadden te danken aan de moed van de geallieerden.

Soldaat offert zijn leven op

Zoals bij het verhaal van Oosterbeker Robert Voskuil die vertelde over hoe de Duitsers met een opmars van huis tot huis ging in de Annastraat in Oosterbeek. In het huis waar zijn moeder onderdook gooiden de Duitsers een granaat naar binnen. Pal voor de voeten van zijn moeder. De Engelse soldaat Albert Willingham dook voor zijn moeder en offerde zijn leven op voor de onderduikers in de woning.

,,Als hij dat niet had gedaan was ik nooit geboren", sprak een geëmotioneerde Voskuil op het scherm. Op de Rijnkade waar duizenden mensen op Bridge to Liberation waren afgekomen was het muisstil.

Of het verhaal van Cora Baltussen die ontdekte dat de geallieerde soldaten die Driel probeerden te bevrijden geen Canadezen of Engelsen waren, maar Polen. De mannen die in plaats van te vechten voor hun toen nog bezette vaderland, vochten aan de Rijn om Nederland te bevrijden.

Eerherstel voor de Polen

De Poolse generaal Stanislaw Sosabowski kreeg veel kritiek op zijn afwachtende houding. Baltussen streed haar hele leven voor het eerherstel van de Poolse soldaten. Dat kwam er, drie weken na haar dood op 18 november 2005.

Tussen de verhalen van de nabestaanden zongen de artiesten Jim Bakkum, Ben Saunders , Wulf en Laetitia Gerards. En er was een deel van het ballet Earth uitgevoerd door drie dansers van Introdans. De muzikale begeleiding was van het orkest Phion.