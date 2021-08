‘Brokkentunnel’ Arnhem is nu veiliger, belooft gemeente na opknapbeurt

Video Alweer auto over de kop in Willemstun­nel in Arnhem

9 mei ARNHEM - Een automobilist is tegen het einde van zaterdagmiddag over de kop geslagen in de Willemstunnel in Arnhem. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten grendelden de tunnel na het ongeval direct af. Er ontstond een file vanaf de Willemstunnel vanaf het Willemsplein tot aan de Amsterdamseweg bij de Zijpse Poort.