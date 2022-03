Broodje Hermoza is terug in Arnhem: ‘Naar de oude kaart heb ik helemaal niet gekeken’

Dat vertelt Ali Deniz. Hij heeft zich, samen met een compagnon die op de achtergrond wil blijven, ingekocht bij Mischa Smaak.



Met z’n drieën willen ze een keten van Broodje Hermoza-lunchrooms in Arnhem starten. De plannen voor een tweede vestiging zijn al in de maak.



,,Vroeger had je Broodje Hermoza in Arnhem. Met de reclamekreet: Verschil moet er zijn”, vertelt Deniz. Sinds Herman Mozes in de jaren 50 in de Varkensstraat met Broodje Hermoza begon en later een tweede vestiging op winkelcentrum Presikhaaf opende, is de naam van de broodjeszaak onder telkens wisselende eigenaren tot 2017 een begrip in Arnhem geweest. Toen stopte de laatste eigenaar er aan de Hanzestraat mee.