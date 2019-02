Bruchterveldse modetweeling Spijkers en Spijkers is terug in binnenstad Arnhem: ‘We hebben elkaar nodig’

Waarin zijn jullie heel erg hetzelfde?

Truus: ,,We hebben vandaag dezelfde blouse aan. Maar wel ieder een andere kleur. Dan is het geen probleem.”



Riet: ,,Als ik een pijntje heb, heeft Truus het ook.”



Truus: ,,Dan heeft Riet last van haar linkerbeen en ik van mijn rechter.”



Riet: ,,Dat kan dan ook komen van de bikram yoga.”



Truus: ,,Dan hebben we te hard getraind.”



Riet: ,,We zijn allebei niet van de winter.”



Truus: ,,We houden van de zomer. Vooral in de zomer is Arnhem een heel fijne stad.”



Riet: ,,Ja, Arnhem is heerlijk. Ik wil nog wel heel graag een winkel in Amsterdam. Maar ik hoef er niet te wonen.”