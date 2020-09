Buit van 6,5 miljoen euro bij Gelderse beleggingsfraude

Dat bleek gisteren in de rechtbank in Arnhem, waar de eerste zitting was in de zaak tegen vier verdachten. Het gaat om Nederlandse mannen die in Spanje wonen. De zaak kwam bij justitie in Oost-Nederland terecht door de eerste aangifte van een slachtoffer uit Ede. Daarna volgden 62 aangiftes uit heel Nederland. In de provincie Gelderland waren verder slachtoffers uit Nijmegen, Heelsum en Eerbeek.

Oplichters namen de tijd

De oplichters zochten telefonisch contact met hun slachtoffers. Zij namen de tijd voor uitgebreide gesprekken. Ze lieten websites zien met informatie. Het geld zou belegd worden in bepaalde fondsen, die rendement opleverden. Maar al het ingelegde geld is verdwenen en geen cent is in een beleggingsfonds terecht gekomen, stelde de officier van justitie tijdens de zitting.



De verdachten wonen in Spanje, maar nu zitten ze allemaal in de gevangenis in Nederland. Hun advocaten vroegen vrijlating. Volgens de advocaten zijn deze mannen kleine vissen in een grote organisatie. Het OM zag dat anders. De beleggingsfraude duurde meer dan zeven jaar. De kans is groot dat ze weer aan de slag gaan, stelde het OM.



De rechtbank liet een verdachte vrij. De anderen blijven in de cel. De zaak gaat verder op 15 oktober.