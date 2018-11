Buitenlandse media duiken massaal op ‘gevoelsleeftijd’ Emile Ratelband

Ratelband bepleitte maandag voor de rechtbank in Arnhem dat hij zich jonger voelt dan de leeftijd op zijn paspoort aangeeft. Daarom wil hij wettelijk zijn leeftijd met twintig jaar terugschroeven. Hij vergelijkt zijn verzoek met het veranderen van het geslacht van een transgender op het paspoort.



Ratelband, die zichzelf tegenwoordig ‘bewustzijnsverruimer’ noemt, lijdt naar eigen zeggen ernstig onder alle praktische beperkingen waar hij als bijna-zeventigjarige tegenaan loopt. Hij stelt onder meer dat bedrijven hem niet willen inhuren omdat hij 69 is. Bovendien is Ratelband diep beledigd omdat hij AOW krijgt.



,,Ik word er elke maand mee geconfronteerd", zei hij in aanloop naar de rechtszaak in een interview met De Gelderlander. ,,Ik krijg elke maand aow. Ik heb de Sociale Verzekeringsbank gebeld en gezegd: ik wil die 1200 euro niet. Kan niet. Ik krijg elke maand de bevestiging dat ik een oude man ben. Dat wil ik niet. Dus ik heb de gemeente een brief gestuurd. Die wil niet meewerken. Dus gaan we naar de rechtbank.’’



Daarnaast zou Ratelband naar eigen zeggen meer aandacht krijgen op Tinder als hij daar niet hoeft te ‘liegen’ over zijn wettelijke leeftijd. De buitenlandse media omschrijven de BN’er als ‘een Nederlandse pensionado’ tot ‘de man die een bijrol insprak in ‘Cars 2’’.