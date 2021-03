Bungalowparken stromen vol voor de meivakantie, campings nog niet: ‘Veel mensen hebben behoefte aan ontspanning’

Door de coronamaatregelen overwegen veel mensen om in Nederland te blijven met de meivakantie, merken vakantieparken. Veel parken hebben al meer reserveringen voor de meivakantie dan normaal.



Bungalowverhuur de Riethorst in Plasmolen zit vol voor de meivakantie en Park Berkenrhode in Wekerom bijna. Thea Theunissen, eigenaar van de Riethorst, begrijpt dat veel mensen er in de eerste week van mei tussenuit willen. ,,Hier is alle ruimte; mensen kunnen in de buurt nog altijd wandelen en fietsen. Veel mensen hebben behoefte aan ontspanning.’’