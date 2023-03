Bureau Arnhem bij jou thuis: zo win je een bezoekje van de Arnhemse politie

Agenten Cees van Veldhuizen en Arnoud Entius gaan binnenkort bij een aantal gelukkigen op bezoek, zo maakten ze bekend op Instagram . De wijkagenten van het centrum willen kennismaken met kinderen die helemaal weg zijn van de politie of een ontmoeting juist erg spannend vinden. Ze komen op bezoek om uitleg te geven over alles wat ze bij zich dragen en om spanning te doorbreken.

In de politieauto klimmen

Cees en Arnoud laten weten dat ze bij de winnaars langskomen met een echte politieauto en dat kids ‘daar even in mogen klimmen’. Bovendien nemen de agenten een aantal gadgets mee. Op die manier krijg je een inkijkje in de wereld van de politie, net zoals in het tv-programma Bureau Arnhem!